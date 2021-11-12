Германия разгромила Лихтенштейн дома, соперник играл в меньшинстве с первого тайма

Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге состоялся матч 9-го тура группового этапа в рамках отборочного тура на ЧМ-2022, в котором Германия принимала Лихтенштейн. Встреча завершилась уверенной победой немцев со счетом 9:0.

Голы в составе подопечных Ханса Флика забили Гюндоган (11-я минута), Кауфман (АГ, 20), Сане (22), Ройс (23), Сане (49), Мюллер (77,86), Баку (81) и Гоппель (АГ, 89).

Отметим, что Германия набрала 24 балла за девять туров, однако еще по итогам восьми матчей себе обеспечила участие на чемпионате мира в Катаре. У Лихтеншейна в активе одно очко и последнее место в группе.

Чемпионат мира, отбор

9-й тур

Германия - Лихтеншейн 9:0 (3:0)

Голы: Гюндоган 11, Кауфман 20 АГ, Сане 22, 49, Ройс 22, Мюллер (77, 86), Баку (81), Гоппель (89)

Германия: Нойер, Рюдигер, Керер, Гюнтер, Баку, Сане (Фолланд, 64), Гюндоган (Арнольд, 64), Ройс, Горетцка (Нойхаус, 46), Мюллер, Хофманн (Нмеча, 46).

Лихтенштейн: Бюхель, Кауфманн, Хофер, Малин, Геппель, Зеле, Вольфингер, Хаслер, Фроммельт, Саланович, Фрик (Вольфингер, 29; Майер, 69).

Предупреждение:

Рюдигер (38).

Удаление:

Хофер (9).