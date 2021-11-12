Радимов оценил игру Мостового в дебютном матче за сборную

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал игру футболиста основной команды сине-бело-голубых Андрея Мостового в его дебютном матче за сборную России против команды Кипра.

«Мостовой - молодец. В первом тайме, когда у сборной немногое получалось, он давал скорости. Да и момент у него был отличный. Во втором тайме, когда добавили скорости, ему стало еще проще играть. Гол он забил шикарный, если он так и хотел аккуратно сыграть - замечательно. Я очень рад за его первый гол, пусть это и Кипр, но гол есть гол. Он придаст ему уверенности в играх за сборную и клуб. Хорошо, что Карпин ему доверяет и дал игровое время. Надеюсь, время Андрей получит и в Хорватии, может быть, выйдет в старте. Повторюсь, очень рад», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, команда Валерия Карпина дома разгромила соперника со счетом 6:0. Мостовой отличился на 56-й минуте.

В эти минуты единственный конкурент россиян - сборная Хорватии проводит свой выездной поединок против команды Мальты. В середине первого тайма гости уверенно ведут в счете 6:1.

14 ноября в Сплите Россия сыграет с Хорватией за первое место в группе Н, дающее прямую путевку в финальную стадию турнира.