Валерий Карпин: Я смогу выставить сильнейший состав в Сплите

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что на решающую игру отборочной группы против команды Хорватии выйдут все сильнейшие.
«Если за ближайшие три дня ничего не случится, в Хорватии я смогу выставить сильнейший состав. К счастью, сегодня никто из наших игроков не травмировался и не получил дисквалификацию. Так что все, включая Джикию, будут готовы сыграть в Сплите», - приводит слова Карпина пресс-служба УЕФА.
Матч Хорватия - Россия пройдет 14 ноября.
Напомним, что напрямую на чемпионат мира в Катаре от Европы выйдут победители групп, команды, занявшие второе место, сыграют в стыковых матчах.
источник: UEFA (УЕФА)