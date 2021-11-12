Александр Мостовой считает, что на матч с Хорватией Смолов выйдет в стартовом составе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий Федор Смолов будет основным игроком атаки с первых минут в матче против Хорватии в десятом туре отбора на ЧМ-2022.

— За несколько дней до игры с Кипром многие журналисты спрашивали: «А почему в сборной всего 3 нападающих, которые еще последнее время не забивают?» Я говорил, что Кипр мы обыграем с любым форвардом. А с Хорватией будет играть Смолов, кто же еще?» — сказал Мостовой Sport24.

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В решающем матче против Хорватии России будет достаточно не проиграть, чтобы выйти на чемпионат мира в Катар с первого места.