Ирландия и Португалия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирландии в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 0:0.

На 82-й минуте матче защитник сборной Португалии Пепе получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Таким образом, португальцы набрали 17 очков и возглавили группу А, Ирландцы остались на четвертом месте с шестью очками.

14 ноября в Лиссабоне сборные Португалии и Сербии в очном матче определят, кто отправится на чемпионат мира, а кто попадет в стыки.

Ирландцы завершат отборочную компанию выездной игрой с Люксембургом.

Чемпионат мира-2022

Квалификация. Европа

Группа А

9-й тур

Ирландия - Португалия - 0:0

Удаление: Пепе, 82