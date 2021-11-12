Ирландия и Португалия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Португалии сыграла вничью с командой Ирландии в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре со счетом 0:0.
На 82-й минуте матче защитник сборной Португалии Пепе получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Таким образом, португальцы набрали 17 очков и возглавили группу А, Ирландцы остались на четвертом месте с шестью очками.
14 ноября в Лиссабоне сборные Португалии и Сербии в очном матче определят, кто отправится на чемпионат мира, а кто попадет в стыки.
Ирландцы завершат отборочную компанию выездной игрой с Люксембургом.
Чемпионат мира-2022
Квалификация. Европа
Группа А
9-й тур
Ирландия - Португалия - 0:0
Удаление: Пепе, 82
источник: «Советский спорт»