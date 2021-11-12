Румыния упустила возможность выйти на второе место, сыграв вничью с Исландией дома

11 ноября в Бухаресте на стадионе «Стэдиум Стяуа» состоялся матч десятого тура отбора к ЧМ-2022 между Румынией и Исландией. Встреча завершилась вничью 0:0.

Отметим, что в случае победы Румынии, она бы вышла на второе место, опередив Северную Македонию за тур до окончания отбора.

После девяти матчей в активе румынов14 баллов, у Исландии - девять. В следующем матче Румыния поедет в гости к Лихтеншейну, а исландцы сыграют в гостях против македонцев. Оба матча пройдут 14 ноября.

Чемпионат мира, отбор

9-й тур

Румыния - Исландия 0:0

Румыния: Ницэ, Тошка (Банку, 68), Неделчару, Рациу, Кирикеш, Чикылдэу, Станчу (Моруцан, 68), Марин, Хаджи, Алибек (Иван, 68), Тэнасе.

Исландия: Олафссон, Бьярнасон, Гретарссон, Сампстед, Скуласон (Тораринссон, 15), Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудмундссон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гудьонсен.

Предупреждения:

Йоуханнессон (45), Рациу (59)