Хорватия обыграла Мальту, забив семь мячей в ворота соперника

В матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Хорватии в гостях разгромила команду Мальты со счетом 7:1.

В составе победителей отличились Иван Перишич, Дуе Чалета-Цар, Марио Пашалич, Лука Модрич, Андрей Крамарич и Ловро Майер, оформивший дубль. Ворота гостей также поразил их же игрок - автогол на счету Марцело Брозовича.

Таким образом, Хорватия вновь сократила отставание от России до двух очков. В последнем туре соперники проведут очную встречу в Сплите. Победитель группы получит прямую путевку в финальную стадию турнира. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.

В параллельной игре группы Н сборные Словакии и Словении сыграли вничью со счетом 2:2.

Отборочный турнир ЧМ-2022

Группа Н

9-й тур

Мальта - Хорватия - 1:7 (1:4)

Голы: Брозович, 31 (автогол) - Перишич, 6; Чалета-Цар, 22; Пашалич, 39; Модрич, 45; Майер, 47; 64; Крамарич, 53

Предупреждение: Пепе, 79 (Мальта).