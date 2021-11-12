Сборная Испании победила Грецию и возглавила отборочную группу В

Хорватия — Россия — 7:6! Так вот какая сила ждет нас 14 ноября в Сплите — выстоять бы

Судьба прямой путевки на ЧМ-2022 решится в Сплите, где Хорватия 14 ноября примет Россию. Наших устроит ничья, но на Мальте хорваты продемонстрировали свою мощь во всей красе.