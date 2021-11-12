Сборная Испании победила Грецию и возглавила отборочную группу В

Сборная Испании победила команду Греции со счетом 1:0 в гостевом матче квалификации на чемпионат мира в Катаре.
Единственный гол на 26-й минуте забил Пабло Сарабия с пенальти.
Таким образом, сборная Испании набрала 16 очков, обошла Швецию и возглавила отборочную группу В. Греция осталась на третьем месте с девятью очками.
14 ноября в Севилье сборные Испании и Швеции в очном матче определят, кто отправится на чемпионат мира, а кто попадет в стыки.
Греки завершат отборочную компанию домашней игрой с Косово.
Чемпионат мира-2022
Квалификация. Европа
Группа В
9-й тур
Греция - Испания - 0:1 (0:1)
Гол: Сарабия, 26 (пен.)
источник: «Советский спорт»