Денис Мацуев: Если будем играть с Хорватией на ничью, ничем хорошим это не закончится

Народный артист Денис Мацев высказался о ситуации в отборочной группе после того, как сборная России обыграла Кипр (6:0).

«Да, Кипр не гранд, но приятно, что столько забили, разница мячей будет иметь большое значение. Но ничего не меняется. Если мы будем играть на ничью, которая нас устраивает, в Сплите, ничем хорошим это не закончится, нужно играть только на победу. Сборная у нас в хорошем эмоциональном градусе, результат последних матчей налицо», - приводит слова Мацуева ТАСС.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.