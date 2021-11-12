Сборная Бразилии минимально обыграла Колумбию в матче отбора к ЧМ-2022

Футболисты сборной Бразилии добились домашней победы над Колумбией (1:0) в матче квалификации к чемпионату мира-2022.

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит на 72-й минуте – ее автором стал атакующий полузащитник Лукас Пакета, выступающий за «Лион».

Хавбек «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос отыграл 78 минут, не отличившись результативными действиями.

Добавим, что в данный момент бразильцы продолжают лидировать в отборочной группе, набрав 34 очка в 12 сыгранных матчах. Колумбия идет на пятой строчке с 16 очками.

17 ноября Бразилия сыграет в гостях против Аргентины, а Колумбия в тот же день на своем поле примет Парагвай.

В параллельной встрече 13-го тура отбора к ЧМ-2022 сборная Перу переиграла Боливию (3:0), Эквадор минимально победил Венесуэлу (1:0), а Чили в гостях оказался сильнее Парагвая (1:0).

Чемпионат мира-2022. Квалификация

Южная Америка

Бразилия – Колумбия – 1:0 (0:0)

Гол: Пакета, 72

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Силва, Сандро, Фред (Винисиус, 46), Каземиро, Пакета (Фабиньо, 86), Рафинья (Антони, 64), Жезус (Кунья, 64), Неймар.

Колумбия: Оспина, Мохика (Куэльяр, 55), Тесильо, Санчес, Муньос (Родригес, 78), Лерма, Барриос (Муриэль, 78), Морено, Диас (Мартинес, 66), Сапата (Борха, 66), Куадрадо.

Предупреждения: Мохика (23), Барриос (29), Фред (34), Куадрадо (43), Неймар (74), Каземиро (84), Винисиус (90+2)