Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Известный футбольный агент и менеджер Герман Ткаченко прокомментировал положение дел в московском «Спартаке», а также оценил профессиональные качества владельца красно-белых Леонида Федуна.

«Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьезно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», - приводит слова Ткаченко «РБК».

Напомним, после 14 туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. По ходу сезона болельщики красно-белых активно призывали Федуна продать клуб, видя причину неудовлетворительных результатов команды именно в безграмотном, по их мнению, ркуоводстве.