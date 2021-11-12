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«Ньюкасл» хочет подписать Рабьо

Сделка по переходу французского футболиста в клуб АПЛ может состояться в январе 2022 года.
12 ноября 2021 10:27
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

По информации Tuttosport, в услугах 26-летнего француза всерьез заинтересован «Ньюкасл», намеренный усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Напомним, Рабьо пополнил состав «Ювентуса» в июле 2019 года. С тех пор он отыграл за «бьянконери» 95 матчей, забил шесть голов и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Пари Сен-Жермен» и «Тулузы». В составе сборной Франции он провел 22 встречи.

источник: Tuttosport
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