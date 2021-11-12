Борис Игнатьев: Во второй тайме Кипр позволил сборной России делать все, что она умеет

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил разгромную победу национальной команды над Кипром (6:0) в домашнем матче отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник Александр Ерохин, отличившийся дублем. По голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

– Мы не дали ни глотка воздуха киприотам, во втором тайме в особенности, они позволили нам делать все, что мы умеем. Второй тайм мне очень понравился с точки зрения игры на повышенных скоростях, динамики действий. Есть позиции, которые нужно пересмотреть, были игроки, которым дали еще лучше подготовиться к матчу с хорватами. Это будут разные игры, здесь мы учили киприотов играть в футбол, а там будут две равные команды, у которых на кону стоит очень много, – цитирует Игнатьева ТАСС.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина набрали 22 очка и сохранили за собой первое место в турнирной таблице группы H. Идущая второй Хорватия уступает России два очка.

Встреча между сборными Хорватии и России состоится 14 ноября в Сплите. В случае набора очков в заключительной игре квалификации к мировому первенству в Катаре, российская команда получит прямую путевку на ЧМ-2022.