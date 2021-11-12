Ткаченко рассказал об интересе «Милана» к Миранчуку

Футбольный агент и менеджер Герман Ткаченко рассказал, какие клубы интересуются российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«Может, «Сассуоло» подойдет, но после Де Дзерби они играют по-другому. Может, «Торино». Насколько мне известно, один из главных интересантов - «Милан». Он был заинтересован и до «Аталанты», и этим летом», - приводит слова функционера «РБК».

Напомним, в текущем сезоне Миранчук лишь восемь раз выходил на поле, не проведя ни одного полного матча. За отведенное ему время россиянин успел отметиться одной результативной передачей.

Футболист перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в октябре 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро.