Пуйоль может войти в тренерский штаб Хави в «Барселоне»

Экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль может занять одну из должностей в каталонском клубе.

По информации Sport.es, в данный момент новый наставник сине-гранатовых Хави, а также президент команды Жоан Лапорта занимаются поиском подходящей роли для 43-летнего испанца в тренерском штабе.

Напомним, Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 годы. За это время он отыграл 593 матча, забил 19 голов и отдал 13 ассистов. Вместе с клубом футболист стал шестикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

В составе сборной Испании защитник одержал победы на таких турнирах, как Евро-2008 и чемпионат мира-2010.