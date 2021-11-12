Сутормин рассказал, что забить в ворота Кипра ему помогло голевое чутье

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин прокомментировал успех команды в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против Кипра.

«Думаю, нам не надо создавать лишний шум из этого, мы победили, сделали не что-то особенное, но все, что от нас зависело. Сейчас все мысли будут о Хорватии, надо понимать, что должны приложить максимум усилий, чтобы добиться нужного результата.

Что касается моего гола, то там ничего удивительного не было. Я рассчитал по траектории, что если мяч ударится о перекладину, то он должен отскочить ко мне, и в итоге так и вышло. Голевое чутье осталось», - приводит слова футболиста «РИА Новости».

Напомним, сборная России добилась уверенной домашней победы над соперником со счетом 6:0, а Сутормин забил свой дебютный мяч за национальную команду.

14 ноября подопечных Валерия Карпина ждет решающий поединок в гостях против Хорватии, которая перед заключительным туром отстает от России на два очка. Победитель группы получит прямую путевку в финальную часть турнира. Команда, занявшая второе место, примет участие в стыковых матчах.