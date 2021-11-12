Хенесс объяснил, почему «ПСЖ» и «Манчестер Сити» будут проигрывать «Баварии»

Бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс считает, что такие клубы как «ПСЖ» и «Манчестер Сити» не добьются больших побед в Европе, потому что одних денег для этого мало.

«Пока они ничего не выиграли. Совсем ничего. У этих двух команд нет ни одной победы в Лиге чемпионов на двоих. Это показывает, что их вонючих денег недостаточно. Разница между мной и президентом «ПСЖ» в том, что я много работал ради денег, а он получил их в подарок.

Они будут продолжать проигрывать нам. Не всегда, но иногда. Это должно быть целью, и если мы выиграем у них, я буду очень счастлив», - приводит слова Хенесса Goal.

Напомним, французский клуб играл в финале Лиги чемпионов позапрошлого сезона, в котором уступил как раз немецкой команде со счетом 0:1. «Сити» бился за трофей в мае этого года, однако с аналогичным результатам проиграл лондонскому «Челси».