Денис Казанский стал комментатором «Первого канала»

Известный спортивный комментатор Денис Казанский будет работать на «Первом канале».

Как сообщила пресс-служба вещателя, первым эфиром Казанского станет работа на заключительном отборочном матче чемпионата мира 2022 года Хорватия - Россия. Встреча состоится 14 ноября, начало трансляции в 17.00 по московскому времени.

Напомним, после вчерашней разгромной победы над командой Кипра подопечные Валерия Карпина продолжают лидировать в группе Н, опережая хорватов на два очка. Таким образом, для прямого выхода в финальную стадию турнира нашей команде будет достаточно сыграть вничью.