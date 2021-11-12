Иванов назначен главным арбитром матча между сборными Словении и Кипра

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из арбитров обслужит матч квалификации к ЧМ-2022, в котором сборная Словении сыграет дома против Кипра.

Отмечается, что на предстоящей встрече будет работать российская бригада судей во главе с Сергеем Ивановым. Его помощниками станут Роман Усачев и Валерий Данченко. Четвертый арбитр – Владислав Безбородов. Отвечать за работу VAR будут Виталий Мешков и его ассистент Игорь Демешко.

Напомним, что матч сборных Словении и Кипра пройдет 14 ноября в Любляне. Начало игры в 17:00 мск. В данный момент словенцы занимают четвертое место в турнирной таблице группы Н, набрав 11 очков. Киприоты располагаются на шестой строчке с пятью очками.