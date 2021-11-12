Тренер Хорватии заявил, что ожидал осечки от сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич признался, что надеялся на осечку российской команды по ходу отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Мы не обсуждали Россию до игры с Мальтой, но теперь можно сконцентрироваться на предстоящей игре. Россия выиграла пять последних матчей, хотя и не выглядела сильнее против Словакии или Словении. Если честно, я ожидал, что Россия где-то оступится. Но этого не произошло, все решится в последней игре. Может, это даже лучше, что мы не гарантировали себе выход на чемпионат мира.

У России новый тренер, который поменял команду и привнес новую энергию. Но если мы отыграем этот матч так же, как предыдущие, то одержим победу, в этом я не сомневаюсь», - приводит слова специалиста пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Напомним, вчера Хорватия в гостях разгромила команду Мальты со счетом 7:1. Россия дома также убедительно переиграла Кипр (6:0). 14 ноября в Сплите хорватская и российская сборные сойдутся в заключительной встрече отборочного цикла и определят обладателя прямой путевки в финальную стадию турнира.

Команда Валерия Карпина опережает соперников на два очка. Для успеха в отборочной кампании нашей сборной достаточно сыграть вничью.