Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может закончить свою карьеру из-за проблем с сердцем.

По информации AS, со ссылкой на Catalunya Radio, медицинские тесты, которые прошел футболист, показали наличие серьезных проблем со здоровьем в этой области. Медики уже предупредили игрока о возможном уходе из футбола.

Напомним, на 51-й минуте матча 11-го тура испанской Ла Лиги против «Алавеса» Агуэро рухнул на газон, держась за грудь, после чего был немедленно госпитализирован.

В текущем сезоне в активе 33-летнего форварда пять матчей и один забитый мяч. Аргентинец перешел в каталонский клуб из «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона в статусе свободного агента.