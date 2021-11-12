Альбиоль продлил контракт с «Вильярреалом» до конца сезона-2022/23

Пресс-служба «Вильярреала» сообщил о том, что центральный защитник Рауль Альбиоль продлил контракт с командой.

Отмечается, что новое соглашение между 36-летним футболистом и «желтой субмариной» рассчитано 30 июня 2023 года.

Напомним, Альбиоль пополнил состав испанского клуба в июле 2019 года, перейдя из «Наполи» за четыре миллиона евро. С тех пор он отыграл 98 матчей, забив три гола.

Ранее в своей карьере игрок защищал цвета мадридского «Реала», «Валенсии» и «Хетафе». В составе сборной Испании футболист провел 58 встреч.