Хвича Кварацхелия – о матче со Швецией: Думаю, это была лучшая игра в моей карьере

Фланговый полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал домашнюю победу национальной команды над Швецией (2:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что в прошедшей встрече 20-летний футболист отличился двумя голами, забив на 61-й и 77-й минутах.

– Думаю, это была лучшая игра в моей карьере, потому что я впервые оформил дубль как в сборной, так и на клубном уровне. Обыграть такого сильного соперника – это дорогого стоит, и этому обстоятельству я рад значительно больше, чем двум своим голам, – цитирует Кварацхелию пресс-служба Федерации футбола Грузии.

Добавим, что в своей карьере хавбек отыграл за Грузию 11 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам восьми сыгранных туров грузинская команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков. Подопечные Вилли Саньоля завершили свои выступления в нынешнем розыгрыше квалификации к мировому первенству в Катаре.