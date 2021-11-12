Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Тухель – лучшим тренером

Пресс-служба АПЛ сообщила имена лучшего футболиста лиги по итогам октября, а также лучшего тренера национального чемпионата.

Согласно данным источника, лучшим игроком прошедшего месяца был признан форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Отметим, что в четырех матчах 29-летний египтянин отличился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами. При этом его команда набрала восемь очков в четырех турах.

Также стало известно, что наставник «Челси» Томас Тухель стал лучшим тренером АПЛ. В октябре «аристократы» победили в четырех встречах кряду, забив 14 голов и пропустив лишь один мяч. Немецкий специалист смог опередить в голосовании за данную награду Юргена Клоппа («Ливерпуль»), Дэвида Мойеса («Вест Хэм») и Патрика Виейра («Кристал Пэлас»).