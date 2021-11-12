Олег Матыцин: Настрой сборной России позволяет рассчитывать на успешный исход матча с Хорватией

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на победу сборной России над Кипром (6:0) в отборочном матче ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от решающей выездной игры с Хорватией.

«6:0 - что тут можно сказать? По-моему, футболисты и тренер сказали все, теперь ждем воскресенья, потому что сборная Хорватии тоже выиграла со счетом 7:1 у Мальты. Будет решающий матч, от него все зависит. Настрой, который был у футболистов, у тренерского штаба, позволяет рассчитывать на успешный исход для российской команды», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.