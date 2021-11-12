Юрий Лоза: Конечно, Россия проиграет Хорватии. Даже на ничью не надеюсь

Музыкант Юрий Лоза отреагировал на победу сборной России над Кипром (6:0) в отборочном матче ЧМ-2022 и поделился ожиданиями от решающей выездной игры с Хорватией.

«Я же сказал, что выиграют. Вчера еще говорил, что крупно выиграют. Кипр не та команда, по которой можно судить силу наших игроков. Также как нельзя по Мальте судить Хорватию. Конечно, хорватам наши проиграют. Нет, на ничью не надеюсь», - приводит слова Лозы «СЭ».

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.