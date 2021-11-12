В Госдуме прокомментировали слова Милевского о том, что сборная России слабее Украины

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокоментировал слова экс-футболиста сборной Украины Артема Милевского о том, что национальная команда России слабее жовто-блакитных.

«На сегодняшний день футбол России и Украины находится на одном уровне. У Украины славные футбольные традиции, но ничего страшного в этом нет. Даже если украинские футболисты будут выглядеть круче наших - ничего страшного. Значит, они лучше готовы. Но мы будем болеть за своих ребят! Российский футбол только в начале своего пути», - приводит слова Свищева «СЭ».

Добавим, что 1 июля 2021 года 36-летний Милевский покинул состав «Миная» на правах свободного агента и до конца лета находился без клуба. Больше всего матчей в своей клубной карьере Артем провел в составе киевского «Динамо» – на его счету 82 забитых мяча и 54 ассиста в 241 матче. За сборную Украины нападающий отыграл 50 встреч, забил восемь голов и сделал четыре результативных передачи.

Также футболист защищал цвета таких команд, как «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Тосно», румынская «Конкордия», «Динамо-Брест», а также венгерская «Кишворда».