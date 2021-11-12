Организатор трагичного перелета футболиста Салы приговорен к 18 месяцам тюрьмы

Организатор частного перелета на самолете Эмилиано Сала Дэвид Хендерсон получил тюремный срок до 18 месяцев. Напомним, футболист летел в Кардифф из Нанта, чтобы подписать контракт с местным английским клубом, но его самолет пропал с радаров в районе пролива Ла-Манш.

Об этом сообщает агентство AFP.

67-летнему Хендерсону грозило до семи лет тюрьмы, но приговор означает, что он может рассчитывать на досрочное освобождение через 9 месяцев. Адвокаты осужденного, обратившие внимание на его возраст и слабое здоровье, также рассматривают возможность обжалования решения суда.

Ранее слухи подтвердили, что Хендерсон, служивший в ВВС Великобритании, неоднократно нарушал правила частных полетов и получал предупреждения от авиационных властей. Именно он договорился о полете с пилотом разбившегося самолета Дэвидом Ибботсоном, у которого не было лицензии на выполнение коммерческих полетов, а также полетов в ночное время. Длительное отсутствие летчика на ночных тренировках стало одной из причин катастрофы.

Аргентинский футболист Сала летел в Кардифф для подписания контракта с местным клубом до лета 2022 года. Он вылетел в Уэльс для частного перелета, однако за час до прилета его самолет пропал в радаров. Остатки его тела были обнаружены через две недели после трагедии на дне Ла-Манша. Тело пилота не было найдено.