Дембеле стал первым игроком при Хави, кто был оштрафован за опоздание на тренировку

Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле был оштрафован клубом за опоздание на тренировку. Футболист прибыл на базу в 08:33, а должен был успеть к 08:30.

По словам журналиста Жорди Бланко в твиттере, француз стал первым игроком каталонского клуба, получившим штраф, наложенный новоприбывшим главным тренером команды Хави. Дембеле прибыл на базу «Барсы» в 8:33, а должен был максимум в 08:30. Согласно новым правилам, установленным главным тренером, игроки должны прибыть на базу за 90 минут до начала основной тренировки.

Напомним, в действующем сезоне Дембеле лишь один раз появился на поле в официальных матчах «Барселоны» - против киевского «Динамо». Однако он вновь получил травму, заработав повреждение задней поверхности бедра.