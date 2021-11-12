Александр Мостовой - о матче с Хорватией: Хорошо, что игра будет в Сплите

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что игра в Сплите может сыграть на руку национальной команде. Также он отметил, что в стыковых матчах подопечным Карпина нечего бояться.

«Я посмотрел на соперников, которые могут попасться при неудачном исходе матча с Хорватией. Ну там ничего такого страшного нет. Сборной России не стоит бояться стыковых матчей. Все уже прошли напрямую. Испанцы, португальцы, итальянцы тоже пройдут.

Хорошо, что матч будет в Сплите. Там трибун в трансляции не видно. Будет атмосфера ближе к огню. Да и хорваты нам показали, как умеют разбираться», - передает слова Мостового «РБ Спорт».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В решающем матче против Хорватии России будет достаточно не проиграть, чтобы выйти на чемпионат мира в Катар с первого места.