Итальянский журналист сообщил о возвращении Дани Алвеса в «Барселону»

Итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что бразильский защитник Дани Алвес возвращается в «Барселону».

По информации инсайдера, стороны уже согласовали контракт сроком на один сезон и для завершения перехода необходимо только разрешение Ла Лиги. 38-летний правый защитник перейдет в каталонский клуб в качестве свободного агента, которым он стал в сентябре после ухода из «Сан-Паулу».

Напомним, что Алвес выступал за сине-гранатовых с 2008 по 2016 год, провел почти 400 матчей и завоевал 23 трофея.