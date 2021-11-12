Червиченко: Не знаю, кому пришло в голову сесть в оборону после первого гола в ворота Кипра

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы сборной России в игре с Хорватией, а также подвел итог матча с Кипром (6:0). Перед последним туром подопечные Карпина занимают первое место в отборочной группе.

— Хочется, чтобы наши настроились на игру с Хорватией, как на последнюю. В этом матче все будет решать настрой. Мастерство у игроков одинаковое, но хорваты будут более злыми и агрессивными.

Не знаю, кому пришло в голову после первого забитого мяча в ворота Кипра сесть в оборону, но благодаря Сафонову мы не пропустили и оставили ворота сухими. Если бы киприоты сравняли, я не знаю, до какого идиотизма все могло дальше дойти. Как раз то, что приключений в матче с Кипром не было — заслуга Сафонова», - приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Сборная России набрала 22 очка и закрепилась на первом месте отборочной группы Н. В решающем матче против Хорватии России будет достаточно не проиграть, чтобы выйти на чемпионат мира в Катар с первого места.