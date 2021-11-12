Александр Гришин: России в матче с Хорватией нужно ждать ошибку и выбегать в контратаки

Бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин поделился от отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии.

»Карпин выберет грамотную тактику, условно, не накрывать хорватов на их половине поля. Нужно ждать ошибку и выбегать в контратаки. Наши футболисты обладают хорошим уровнем игры в футбол, не зря же мы идем на первом месте в группе. Нельзя говорить, что хорваты сейчас на голову сильнее, ведь после чемпионата мира у них тоже есть свои проблемы. Надо на них надавить и все, - приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.