Футболистка «ПСЖ» Диалло отвергла обвинения в нападении на одноклубницу

Футболистка «Пари Сен-Жермен» Амината Диалло отрицает свою причастность к нападению на одноклубницу Хейру Хамрауи. Об этом заявил адвоката спортсменки.

«Диалло надеется, что судебные органы быстро завершат расследование, она уверена, что в итоге будет доказана ее полная и абсолютная невиновность. Предположение о соперничестве между ней и Хамрауи, которое объясняет, почему она выбрала в качестве мишени свою одноклубницу, является абсолютно надуманным. Она без колебаний начнет судебный процесс, если потребуется, против любой клеветы, так как СМИ уже осудили ее, не имея на то оснований», - приводит заявление адвоката Диалло агентство Франс Пресс.

Ранее СМИ сообщали, что Диалло наняла двух посредников, которые напали на ее одноклубницу француженку Хейру Хамрауи. Амината хотела избавиться от конкурентки за место в стартовом составе.

К слову, Диалло 26 лет, она выступает за «ПСЖ» с 2016 года. За сборную Франции футболистка провела семь матчей, забив один гол. Хамрауи находится в «ПСЖ» с июля 2021 года, в составе национальной команды она провела 36 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.