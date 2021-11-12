Молодежная сборная России разгромила Словакию в матче отбора к ЧЕ-2023

12 ноября на «Арене Химки» состоялся матч пятого тура отборочного турнира к ЧЕ-2023 среди игроков до 21 года, в котором встречались сборные России и Словакии. Счет в матче 3:0 в пользу российской команды.

Голы в составе подопечных Михаила Галактионова забили Хлусевич (34-я минута), Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.

Чемпионат Европы-2023

Отборочный турнир

Россия - Словакия 3:0 (2:0)

Голы: Хлусевич 34, Агаларов 45, Сулейманов 82