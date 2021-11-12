Кокорин близок к уходу из «Фиорентины»

Российский форвард итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин в ближайшее время может покинуть флорентийскую команду. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «фиалки» планируют взять зимой в аренду у «Ромы» форварда Борху Майораля. После прихода испанского футболиста «Фиорентина» будет искать для Кокорина новый клуб. Однако пока не уточняется, куда именно отправится Александр и на каких условиях.

Отметим, что 30-летний Александр в нынешнем сезоне выходил на поле в трех матчах «Фиорентины», отыграв в общей сложности 27 минут.

Действующее соглашение россиянина рассчитано до лета 2024 года.