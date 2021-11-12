Вечеслав Колосков - о победе молодежки: Уверен, в матче с Испанией мы можем рассчитывать на победу

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков высоко оценил игру молодежной сборной России в игре со Словакией (3:0). Колосков уверен, что подопечные Михаила Галактионова способны выиграть у Испании, против которой они сыграют 17 ноября.

«Игра нашей молодежной команды действительно впечатляет, прям глаз радуется. Сыграли слажено, разумно, даже можно сказать, что победили на классе. Теперь нужно сделать все тоже самое в матче против сборной Испании. Если нам удастся их обыграть, то мы можем выйти на первую строчку в группе. Уверен, наши ребята дадут серьезный бой испанцам во вторник, мы можем рассчитывать на победу!» — сказал Колосков «СЭ».

Голы в составе подопечных Михаила Галактионова забили Хлусевич (34-я минута), Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.