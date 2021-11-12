Украинский защитник «Шахтера» Мампаси близок к трансферу в московский «Локомотив»

Украинский защитник донецкого «Шахтера» Марк Мампаси, который выступает в аренде за «Мариуполь», в ближайшее время станет игроком «Локомотива».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, владеющий информацией.

«Стороны близки к заключению сделки. Трансфер в ближайшее время должен быть оформлен. Предполагается, что игрок уже зимой присоединится к «Локомотиву» на сборах», — сказал источник «Чемпионату».

В текущем сезоне на счету Мампаси 11 проведенных матчей за «Мариуполь» и один ассист. При этом, он заработал пять желтых карточек.