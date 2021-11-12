Галактионов объяснил, почему Игнатов не был включен в заявку молодежной сборной России

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов не был включен в заявку на матч отбора чемпионата Европы-2023 против Словакии (3:0).

«У нас есть определенный микроцикл после игр тура, где мы оцениваем текущее состояние игроков. Кто-то не так хорошо проявил себя в тренировочном процессе, потому что есть конкуренция. Другие футболисты на сегодняшний день выглядели предпочтительнее. У нас есть время, чтобы подготовиться к игре с Испанией. Если тот или иной футболист докажет, что он готов помочь, он будет играть, в том числе и Михаил.», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что голы в составе подопечных Галактионова забили Хлусевич (34-я минута), Агаларов (45) и Тимур Сулейманов (82).

После этой победы на счету сборной России 12 баллов и второе место в группе вслед за Испанией (12). У словаков осталось шесть очков и четвертая позиция.

Следующий матч россияне проведут дома против Испании, а Словакия встретится с Литвой на выезде. Обе игры пройдут 16 ноября.