«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

Самый титулованный игрок в мире и бразильский защитник Дани Алвес официально вернулся в каталонскую «Барселону». Ранее он выступал за этот клуб с 2008 по 2016 годы.
В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.
Un CULER vuelve a casa. pic.twitter.com/MG0hRa86Z3— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 12, 2021
источник: ФК «Барселона»