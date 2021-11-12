«Барселона» объявила о возвращении Дани Алвеса

Самый титулованный игрок в мире и бразильский защитник Дани Алвес официально вернулся в каталонскую «Барселону». Ранее он выступал за этот клуб с 2008 по 2016 годы.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.