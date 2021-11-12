Агент Мампаси: На данный момент 4 ТОП-клуба из России интересуются защитником

Вадим Шаблий, агент защитника украинского «Шахтера» Марка Мампаси, сообщил, что на игрока имеется повышенный спрос среди разных клубов, в том числе из России.

«К Мампаси есть интерес из самых разных стран и клубов. Теперь игрок думает, какой вариант ему подходит. На данный момент им интересуются четыре ТОП-клуба России. Теоретически этой зимой он может переехать в Россию», - сказал Шаблий «СЭ».

В текущем сезоне на счету Мампаси 11 проведенных матчей за «Мариуполь» и один ассист. При этом, он заработал пять желтых карточек.