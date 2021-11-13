Сборная Италии не смогла обыграть Швейцарию в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная Италии на своем поле разошлась миром с национальной командой Швейцарии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет открыл защитник гостей Сильван Видмер (11-я минут). «Скуадра адзурра» смогла отыграться на 36-й минуте усилиями игрока обороны Джованни Ди Лоренцо.
Таким образом, команда Роберто Манчини с 15 очками сохранила первое место в группе C, опережая швейцарцев по дополнительным показателям.
В заключительном туре Италия отправится на выезд к Северной Ирландии, а Швейцария примет на своем поле Болгарию. Обе встречи состоятся 15 ноября.
источник: «Советский спорт»