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Сборная Италии не смогла обыграть Швейцарию в матче квалификации ЧМ-2022

Встреча прошла в Риме на поле «Стадио Олимпико».
Сборная Италии не смогла обыграть Швейцарию в матче квалификации ЧМ-2022
13 ноября 2021 00:39
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автор фото: Твиттер сборной Италии

Сборная Италии на своем поле разошлась миром с национальной командой Швейцарии в рамках отборочного цикла к чемпионату мира-2022. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл защитник гостей Сильван Видмер (11-я минут). «Скуадра адзурра» смогла отыграться на 36-й минуте усилиями игрока обороны Джованни Ди Лоренцо.

Таким образом, команда Роберто Манчини с 15 очками сохранила первое место в группе C, опережая швейцарцев по дополнительным показателям.

В заключительном туре Италия отправится на выезд к Северной Ирландии, а Швейцария примет на своем поле Болгарию. Обе встречи состоятся 15 ноября.

источник: «Советский спорт»
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