Англия разгромила Албанию, забив пять голов в первом тайме

Сегодня, 12 ноября, в Лондоне на «Уэмбли» состоялся матч девятого тура отборочного этапа к ЧМ-2022 между Англией и Албанией. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу англичан.

Голы в составе хозяев забили Магуайр (9-я минута), Кейн (18,33,45+2) и Хендерсон (28).

Отметим, что благодаря этому успеху сборная Англии стала пятой сборной, которая гарантировала себе участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ранее на мундиаль вышли Катар, Германия, Дания и Бразилия.

На счету британцев 23 балла и первое место в группе, у Албании 15 очков и третье место. Балканская сбоная лишилась последних шансов попасть в стыковые матчи.

В остальных матчах этой группы Венгрия разгромила Сан-Марино (4:0), а Польша расправилась с Андоррой в гостях (4:1). В этом матче претендент на «Золотой мяч» Роберт Левандовски оформил дубль.

Чемпионат мира 2022

Отбор

9-й тур

Группа I

Англия - Албания 5:0 (5:0)

Голы: Магуайр 9, Кейн 18,33,45+2, Хендерсон 28