Дания оформила девятую победу подряд в отборе на ЧМ-2022, обыграв Фарерские острова

13 ноября на стадионе «Паркен Стэдиум» в Копенгагене состоялся матч девятого тура отбора к ЧМ-2022 в группе F между сборными Дании и Фарерских островов. Игра завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев забили Сков Ольсен (18-я минута), Бруун-Ларсен (63) и Меле (93). У Фареров единственный гол забил Ольсен на 89-й минуте.

Отметим, что на протяжении девяти игр в отборе на ЧМ-2022 сборная Дании выиграла абсолютно все матчи в своей группе за тур до окончания отбора. На счету подопечных Каспера Хьюлманда максимальное количество очков (27) и один пропущенный мяч при 30 своих голах. У Фарерских островов пятое место в таблице и четыре набранных балла. Замыкает группу Молдова с одним очком.

В десятом туре европейского отбора датчане сыграют с Шотландией, которая обеспечила себе участие в стыковых матчах, Фарерские острова проведут поединок с Израилем на выезде. Оба матча состоятся 15 ноября.

Чемпионат мира, отбор

9-й тур, группа F

Дания - Фарерские острова 3:1

Голы: Сков Ольсен 18, Бруун-Ларсен 63, Меле 93, - Ольсен 89