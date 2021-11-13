Кейн вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной Англии, сравнявшись с Гривзом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн вышел на четвертое место в списке бомбардиров сборной Англии. Теперь на его счету 44 забитых мяча, он сравнялся по этому показателю с Джимми Гривзом.

Уэйн Руни (53 гола), Бобби Чарльтон (49) и Гари Линекер (48) занимают первые три строчки в рейтинге лучших снайперов английской команды.

В матче с Албанией голы в составе хозяев забили Магуайр (9-я минута), Кейн (18,33,45+2) и Хендерсон (28).

Отметим, что благодаря этому успеху сборная Англии стала пятой сборной, которая гарантировала себе участие на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ранее на мундиаль вышли Катар, Германия, Дания и Бразилия.

На счету британцев 23 балла и первое место в группе, у Албании 15 очков и третье место. Балканская сбоная лишилась последних шансов попасть в стыковые матчи.