Дани Алвес - о возвращении в «Барселону»: Мои сердце и душа знали, что этот день настанет

Защитник Дани Алвес поделился впечатлениями от возвращения в «Барселону».

«Почти пять лет я боролся как сумасшедший, чтобы это произошло. Не знал, что будет так сложно вернуться и что это займет так много времени, но мои сердце и душа знали, что этот день настанет. Я возвращаюсь домой, откуда никуда не уходил. Как я уже говорил, я один из вас. Не знаю, как долго продлится этот сон, но путь он будет вечным!» - написал Алвес в своем инстаграм.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.