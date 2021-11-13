«Зенит» и «Динамо» включились в борьбу за Мампасси

Питерский «Зенит» и московское «Динамо» включились в борьбу за защитника донецкого «Шахтера» Маркома Мампасси. Об этом сообщает Sport24.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 18-летний украинский конголезец уже достиг договоренности с московским «Локомотивом».

Напомним, футболист выступает за «Мариуполь» на правах аренды. В текущем сезоне Мампасси провел 18 матчей, в которых сделал одну результативную передачу.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 200 тысяч евро.