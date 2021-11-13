Вернер может стать игроком «Барселоны»

Нападающий лондонского «Челси» Тимо Вернер может перейти в «Барселону»,

Как сообщает испанская Marca, инициатива приглашения футболиста принадлежит новому наставнику каталонцев Хави. «Барса» готова выкупить форварда у «аристократов», однако может рассмотреть и вариант с арендой. Все может решиться уже в ближайшее трансферное окно.

Также в список возможных приобретений специалиста входят уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг.

В текущем сезоне АПЛ в активе Вернера семь матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.