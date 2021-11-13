Семин считает, что при Карпине в сборной России прекрасная атмосфера

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от заключительного матча национальной команды в отборочном раунде к чемпионату мира-2022 против Хорватии.

«Карпин отлично справляется со своими обязанностями. Сейчас в сборной прекрасная атмосфера на фоне хорошего промежуточного результата. Я верю в положительный финальный исход. Мы на первом месте в группе, поэтому можем рассчитывать там остаться и после матча с Хорватией», - приводит слова Семина Sport24.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.