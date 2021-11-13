Дмитрий Булыкин: Россия должна выиграть или сыграть вничью в матче с Хорватией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022 с Хорватией.

«Ожидания положительного результата. Наши ребята должны выиграть или сыграть вничью, чтобы выполнить задачу и отобраться на чемпионат мира с первого места. Болельщики должны закрыть глаза на игру. Здесь важен результат. Наши ребята здорово играли против Кипра. Чувствую, матч против Хорватии будет очень интересным. Надеюсь на победу», - приводит слова Булыкина «РБ_Спорт».

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.